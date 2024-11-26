LPCAMM2 можно легко отсоединить от материнской платы с помощью отвертки.

LPCAMM2 - это новая технология памяти, которая увеличивает скорость работы памяти и потребляет меньше энергии на мобильных платформах. Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 теперь использует обновляемую память LPDDR5X в виде LPCAMM2, которая может быть легко извлечена с помощью отвертки.

Новое видео на сайте Bilibili иллюстрирует эту возможность, показывая пользователю, как легко извлекать и устанавливать модули памяти на Lenovo ThinkPad P1 Gen 7.

В частности, в сравнении с предыдущей моделью ThinkPad P1 Gen 6, ThinkPad P1 Gen 7 имеет улучшенную память SODIMM DDR5 с тактовой частотой 5600 MT/s. Из-за ограничений, она может достигать только 5200 MT/s. С использованием памяти LPCAMM2, возможность разгона памяти в ThinkPad P1 Gen 7 значительно улучшается.



