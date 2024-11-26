Она планируют интегрировать браузер со своим чатботом и уже начали переговоры с разработчиками сайтов и приложений для создания своих поисковых продуктов.

OpenAI разрабатывает собственный браузер, чтобы посоревноваться с Google и захватить долю рынка в индустрии поисковых систем. Компания уже выпустила SearchGPT и сейчас планирует разработку веб-браузера, который будет интегрирован с ее чатботом. OpenAI ведет переговоры с разработчиками сайтов и приложений, включая Eventbrite, Redfin, Priceline и Conde Nast, о создании своих поисковых продуктов. Они также представили прототипы этих продуктов. Цель компании - расширить свои предложения и быть серьезным конкурентом Google.

С докладом The Information также пришла информация о сделках OpenAI с технологическими гигантами для создания мощных поисковых функций. Под руководством Сэма Олтмана OpenAI стремится утвердиться в индустрии поисковых систем и стать конкурентом Google.



OpenAI уже добилась успеха своими продуктами, такими как ChatGPT, которые предлагают продвинутые возможности в сфере искусственного интеллекта. Разработка собственного веб-браузера позволит им расширить сферу своего влияния и представить пользователям новые инновационные возможности.