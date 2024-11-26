Эта игра является возвращением популярной франшизы Virtua Fighter на ПК после 13-летнего перерыва.

Sega анонсировала выход Virtua Fighter 5 R.E.V.O. на платформе Steam этой зимой. Игра уже доступна для предварительного заказа на Steam. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. основана на Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown и будет предлагать игрокам оптимизированный игровой процесс. Это первая игра за 13 лет, в которой будет изменен баланс. Кроме того, в Virtua Fighter 5 R.E.V.O. будет поддерживаться разрешение 4K60. Одной из главных новостей является внедрение поддержки откатного неткода, что позволит игрокам с плохим интернет-соединением наслаждаться плавным геймплеем и принять участие в онлайн-сражениях.

К сожалению, на данный момент деталей о Virtua Fighter 5 R.E.V.O. еще не раскрывается, так как Sega держит их в секрете. Однако было подтверждено, что для Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown на PlayStation 4 планируется выпуск обновления 2.0. Для отметки выхода игры на PC был выпущен вступительный кинематографический трейлер, в котором демонстрируются некоторые игровые моменты и персонажи.