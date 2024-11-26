Компания Blizzard Entertainment провела Campfire Chat с разработчиками Diablo IV, чтобы обсудить грядущее обновление 2.1, которое будет выпущено на Public Test Realm между 3 и 10 декабря.

Компания Blizzard Entertainment провела Campfire Chat, чтобы обсудить грядущее обновление 2.1 для игры Diablo IV. Одной из основных особенностей этого обновления будет функция Armory, которая позволит игрокам сохранять и переключаться между различными билдами без ущерба для ресурсов. Это сделает игру более гибкой для игроков в эндшпильном контенте. Разработчики также заверили, что сохраненные предметы будут автоматически отнесены к избранным, чтобы предотвратить случайные продажи.

В дополнение к новому Armory, обновление 2.1 также представит новую систему колдовских способностей. Игроки смогут общаться с ведьмами вокруг Древа шепота, чтобы изучить новые колдовские способности с использованием новой валюты, называемой Restless Rot. Эта валюта будет зарабатываться после победы над новыми врагами Headrotten у алтарей. Они также добавят систему репутации под названием Covens Favor, которая позволит игрокам разблокировать награды в сезоне.



Blizzard Entertainment также отметила, что новое обновление будет доступно в Public Test Realm между 3 и 10 декабря и будет эксклюзивно для PC в Battle.net. Разработчики работают над поддержкой контроллеров для функции Armory, но она появится не сразу.