Компания Blizzard Entertainment провела Campfire Chat, чтобы обсудить грядущее обновление 2.1 для игры Diablo IV. Одной из основных особенностей этого обновления будет функция Armory, которая позволит игрокам сохранять и переключаться между различными билдами без ущерба для ресурсов. Это сделает игру более гибкой для игроков в эндшпильном контенте. Разработчики также заверили, что сохраненные предметы будут автоматически отнесены к избранным, чтобы предотвратить случайные продажи.
В дополнение к новому Armory, обновление 2.1 также представит новую систему колдовских способностей. Игроки смогут общаться с ведьмами вокруг Древа шепота, чтобы изучить новые колдовские способности с использованием новой валюты, называемой Restless Rot. Эта валюта будет зарабатываться после победы над новыми врагами Headrotten у алтарей. Они также добавят систему репутации под названием Covens Favor, которая позволит игрокам разблокировать награды в сезоне.
Blizzard Entertainment также отметила, что новое обновление будет доступно в Public Test Realm между 3 и 10 декабря и будет эксклюзивно для PC в Battle.net. Разработчики работают над поддержкой контроллеров для функции Armory, но она появится не сразу.
Компания Blizzard Entertainment провела Campfire Chat, чтобы обсудить грядущее обновление 2.1 для игры Diablo IV. Одной из основных особенностей этого обновления будет функция Armory, которая позволит игрокам сохранять и переключаться между различными билдами без ущерба для ресурсов. Это сделает игру более гибкой для игроков в эндшпильном контенте. Разработчики также заверили, что сохраненные предметы будут автоматически отнесены к избранным, чтобы предотвратить случайные продажи.