Недавние тесты показали, что Ghost Of Tsushima имеет проблемы при запуске на Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite от Qualcomm обладает большой производительностью при запуске игр через эмуляцию, однако она плохо справляется с запуском Ghost Of Tsushima. Одной из причин низкой производительности является отсутствие поддержки AVX и F16C в чипсете. В отличие от других игр, которые успешно запускаются на Snapdragon 8 Elite, Ghost Of Tsushima вызывает затруднения и проявляет низкую производительность.

Snapdragon 8 Elite показал высокую стабильность в запуске игр, таких как Cyberpunk 2077 и A Plague Tale: Innocence. Он демонстрировал стабильные 60 FPS в первой игре и увеличение частоты кадров во второй в более чем два раза по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Ghost Of Tsushima, разработанная для запуска на PlayStation 4, не так успешно работает на Snapdragon 8 Elite. Отсутствие поддержки AVX и F16C в чипсете объясняет низкую производительность и возможные проблемы при запуске других игр через эмуляцию.

Возможно, в будущем Qualcomm добавит поддержку этих функций в свои чипсеты, чтобы обеспечить лучшую совместимость и производительность в эмуляции игр.



