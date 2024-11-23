Это происходит после успеха игры Baldur's Gate 3, которая заработала более 90 миллионов долларов в течение шести месяцев.

Компания Hasbro, владеющая правами на игру Dungeon and Dragons (D&D), планирует выпустить еще одну видеоигру на основе этой популярной франшизы. Новость была подтверждена генеральным директором Hasbro, Крисом Коксом, в беседе с Bloomberg. Компания уже имеет несколько проектов связанных с D&D, включая кооперативную игру, разрабатываемую Starbreeze, анонс которой состоялся в декабре 2023 года. Кроме того, Resolution Games анонсировала игру D&D виртуальной реальности, а компания Invoke (бывшая Tuque), создавшая Dark Alliance, разрабатывает игру Dungeons and Dragons на Unreal Engine 5.

Hasbro также объявила, что больше не будет финансировать киноадаптации, так как не видит в этом достаточного потенциала. Следует отметить, что франшиза Dungeon and Dragons имеет множество возможностей для развития и компания решила сосредоточиться на других аспектах, таких как видеоигры, которые уже принесли значительную прибыль. К примеру, игра Baldur's Gate 3, разработанная Larian, заработала более 90 миллионов долларов за первые шесть месяцев.

Все эти новости приходят в год, когда D&D отмечает свое 50-летие. Также было объявлено о выходе нового Руководства игрока и Руководства мастера подземелий в 2024 году, а Руководство по монстрам ожидается 18 февраля 2025 года.