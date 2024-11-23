У процессора уникальная конфигурация 3+3 ядра.

AMD Krackan Point - шестиядерный процессор с уникальной конфигурацией 3+3, был обнаружен в бенчмарке Geekbench AI. Krackan Point представляет собой новую линейку процессоров от AMD на базе архитектуры Zen 5, ориентированную на массового пользователя с ограниченным бюджетом. Ранее не было информации о SKU и спецификациях этой линейки.

На сайте X появилась утечка, показывающая результаты тестирования одного из чипов Krackan Point в Geekbench AI. Хотя эти результаты не являются лучшими, так как тестировался ранний инженерный образец, они все же дают некоторое представление о технических характеристиках процессора. В тестах процессор набрал 2019 баллов в Single Precision, 1276 баллов в Half Precision и 3773 балла в Quantization.

Информация о системе указывает, что тестируемый процессор является инженерным образцом AMD и входит в состав ноутбука ASUS. Указанный код процессора - 100-000001600-40_Y. Важно отметить, что Krackan Point обладает конфигурацией 3+3 ядра, что представляет собой необычную расстановку ядер, где 3 из них специализированы для выполнения определенных задач, например, в области искусственного интеллекта.