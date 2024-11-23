Marvel Games и NetEase Games объявили, что персонаж Ястребиный Глаз присоединится к составу.

Marvel Games и NetEase Games объявили о том, что персонаж Ястребиный Глаз (Hawkeye) будет включен в стартовый состав игры Marvel Rivals. Компания также представила новую карту под названием Birnin T'Challa, которая представляет застроенный футуристический город в межгалактической империи Ваканда.

Игра Marvel Rivals будет выпущена 6 декабря и будет содержать разблокированных героев и бесплатную игру. В данный момент уже объявлены множество персонажей, что дает игрокам много вариантов для выбора. Компания также выпустила трейлеры для Ястребиного Глаза и карты Birnin T'Challa, чтобы отметить их анонс.



Помимо этого, был выпущен дневник разработчиков, который рассказывает о некоторых решениях, принятых в процессе создания игры. Дневник разработчиков представлен пять дней назад и рассказывает о дорожной карте игры. Первым сезоном игры будет "Восход Дума", который продлится месяц. Во время этого сезона игроки смогут опробовать 33 персонажей и восемь карт в режимах Quick Match и Competitive. Также будет добавлена карта Conquest и новый полигон Practice Range, который позволит игрокам протестировать супергероев перед началом игры.