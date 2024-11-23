Режиссер третьей части ремейка игры Final Fantasy VII, Наоки Хамагучи, рассказал о своих планах по добавлению новых элементов в игру.

Команда разработчиков Square Enix, после успеха игры Final Fantasy VII Rebirth, теперь полностью сосредоточена на работе над третьей частью трилогии ремейков FFVII. Директор игры Наоки Хамагучи делает акцент на необходимости внесения новых элементов в игру, чтобы придать ей свежесть. В интервью VG247 он отмечает, что часто в играх с открытым миром основная механика, боевая система и контент становятся повторяющимися, и он стремится избежать такой ситуации в FFVII Rebirth.

Хотя игра Final Fantasy VII Rebirth оснащена отличной боевой системой и сражениями с различными монстрами, Хамагучи хочет, чтобы каждый регион игры предлагал свежий и уникальный опыт, чтобы игроки ощущали, что входят в новую область, испытывая что-то новое и захватывающее.