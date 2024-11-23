В обновлении сделаны изменения в графике и геймплее, которые позволяют игрокам лучше контролировать свои решения и оставаться в бою дольше.

Star Wars Outlaws выпустила крупное обновление, которое сфокусировано на стелс-механике и боевых возможностях игры. Это обновление привносит значительные изменения в графику и геймплей, с улучшениями, которые позволяют игрокам лучше контролировать свои решения и удерживать оружие в руках дольше. Одновременно с релизом обновления Star Wars Outlaws также появилась на платформе Steam с первым сюжетным дополнением под названием Star Wars Outlaws: Wild Card.

Обновление вносит заметные изменения в стелс-механику и боевые возможности, открывая игрокам больше свободы выбора и адаптации своего игрового стиля. Теперь игроки могут использовать стелс или открытый бой, даже на территории синдиката в городах. Интеллект и вражеское обнаружение были также улучшены, и игроки теперь получают уведомления об обнаружении, что позволяет им выбирать между нарушением скрытности и сражением, или поиском способов изменить тактику, чтобы остаться незамеченными.



Обновление уже доступно на разных платформах, и размер обновления варьируется в зависимости от платформы: на PlayStation 5 - 7,44 ГБ, на Xbox Series X/S - 10,18 ГБ, а на ПК - 8,83 ГБ.



