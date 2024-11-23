Компания LG выпустила игровой OLED-монитор UltraGear 27GX790A с разрешением 2560x1440p и временем отклика 0,03 мс.

Корейская компания LG анонсировала свою новейшую разработку - игровой OLED-монитор UltraGear 27GX790A. Данный дисплей предназначен для профессиональных геймеров и энтузиастов, и впечатляет своими характеристиками. Монитор оснащен 27-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560x1440p и временем отклика всего 0,03 мс.

Помимо этого, монитор обладает очень тонкой рамкой, создавая полное погружение в игровой процесс. Надежная подставка обеспечивает стабильную установку дисплея. По сообщению ITHome, выпуск устройства запланирован на начало января 2025 года и он будет доступен за пределами Кореи.

UltraGear 27GX790A имеет высокий коэффициент контрастности 1,5M:1 и поддерживает технологию DisplayHDR True Black 400. Типичная яркость дисплея составляет 275 нит, а также экран обладает антибликовыми свойствами и низким отражением, что способствует защите глаз пользователей.

Особый акцент следует сделать на уникальной возможности монитора - его частоте обновления 480 Гц. Это позволяет создать графику на экране без смазывания и задержек, что особенно актуально для игр с быстрым динамичным действием.

Стоит отметить, что монитор UltraGear 27GX790A также поддерживает технологию DisplayHDR, что улучшает контрастность и цветопередачу изображения.



