Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
SMIC останется на 7-нм литографии до 2026 года, ограничивая продвижение Huawei
Хотя у Huawei есть почти неограниченный бюджет от правительства, SMIC не может преодолеть 7-нм барьер.

Крупнейшая литейная компания Китая, SMIC, останется на 7-нм литографии до 2026 года, что ограничит возможности продвижения технологий Huawei, несмотря на значительный бюджет, выделенный правительством. В этом году Huawei и SMIC достигли прорыва, разработав 5-нм технологию, но из-за использования старого оборудования DUV для массового производства пластин на этой литографии, возникли проблемы выпуска продукции. Такая же проблема существует и с 7-нм техпроцессом, который был освоен TSMC в 2018 году, что означает, что SMIC отстает от конкурентов на несколько поколений. Несмотря на значительные средства, выделенные правительством Китая, производитель чипов пока не смог преодолеть барьер 7-нм технологии, и Huawei будет использовать её по крайней мере до 2026 года.
Ранее сообщалось, что Huawei планирует использовать 6-нм чипсет для семейства Mate 70, однако, скорее всего, это будет всего лишь улучшенная версия 7-нм техпроцесса, получившая другое название. Амбиции Huawei в области чипов с искусственным интеллектом также оказались отодвинуты на несколько поколений из-за торговых санкций со стороны США. Тем временем TSMC сообщила китайским клиентам о прекращении поставок 7-нм чипов для различных приложений, что также было обусловлено требованиями американских властей.

#smic
+
Написать комментарий (0)
Глава SMIC заговорил о новом полупроводниковом кризисе, связанном с переизбытком мощностей
США запретили TSMC и Samsung производить чипы для КНР – в выигрыше останется только SMIC
Цена чипа Kirin 9100 от Huawei будет выше, чем у Dimensity 9400
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
21
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
5
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
10
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
5
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
20
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
54
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
20
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
42
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
55
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
59
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
3
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
13

Сейчас обсуждают

Андрей Дьяков
06:22
Может хотели написать "намного меньше охлаждения" предпоследний абзац.
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
ИСКАНДЕР
06:19
Ему то что бояться? Он окружающую действительность и то не полностью воспринимает. )))
Пуск российской баллистической ракеты не изменит политику США в отношении Украины — Белый дом
Dootvb
06:19
Графон на минимум поставь
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Дмитрий Вуди
06:05
У меня 1060, играть невозможно. Не то, что низкий ФПС, игра иногда вообще фризит на несколько секунд в поселении, например. До первого поселения как-то добрался, даже пострелял. Ещё при загрузке зачас...
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
djon3volta
05:58
Так я думал меня заминусуют ))
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
Владимир Велл
05:56
Ага , и неожиданно выросли триллион лет назад😹
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
ИСКАНДЕР
05:56
Конечно же нет, СВУ давно уже возле Камчатки оттирается! )))
Путин сообщил об ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске
ИСКАНДЕР
05:55
Потому что никто не хочет доводить ситуацию до ядерной войны, последствия которой откатить назад не получится. И поверь, те рамки, к которых ты написал, покажутся тебе детским лепетом, если всё же это...
Путин сообщил об ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске
Кирилл Иванов
05:26
Интересно, почему не используют термопасту с фазовым переходом?
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
Тилька
05:24
Кстати часть бусов в которых пакуют "волелюбных" украинцев мужского пола, купила GSC Game World, на этих бусах графити красуется))))) "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl"
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем