Хотя у Huawei есть почти неограниченный бюджет от правительства, SMIC не может преодолеть 7-нм барьер.

Крупнейшая литейная компания Китая, SMIC, останется на 7-нм литографии до 2026 года, что ограничит возможности продвижения технологий Huawei, несмотря на значительный бюджет, выделенный правительством. В этом году Huawei и SMIC достигли прорыва, разработав 5-нм технологию, но из-за использования старого оборудования DUV для массового производства пластин на этой литографии, возникли проблемы выпуска продукции. Такая же проблема существует и с 7-нм техпроцессом, который был освоен TSMC в 2018 году, что означает, что SMIC отстает от конкурентов на несколько поколений. Несмотря на значительные средства, выделенные правительством Китая, производитель чипов пока не смог преодолеть барьер 7-нм технологии, и Huawei будет использовать её по крайней мере до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Huawei планирует использовать 6-нм чипсет для семейства Mate 70, однако, скорее всего, это будет всего лишь улучшенная версия 7-нм техпроцесса, получившая другое название. Амбиции Huawei в области чипов с искусственным интеллектом также оказались отодвинуты на несколько поколений из-за торговых санкций со стороны США. Тем временем TSMC сообщила китайским клиентам о прекращении поставок 7-нм чипов для различных приложений, что также было обусловлено требованиями американских властей.