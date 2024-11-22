Это разочаровало многих, учитывая, что игра прошла долгий путь от своего релиза и была значительно улучшена.

Компания CD Projekt Red подтвердила, что для игры Cyberpunk 2077 патч для PS5 Pro не планируется в ближайшее время. Это вызвало разочарование у многих фанатов, так как игра испытывала проблемы с графикой и производительностью при её первом запуске. За последнее время игра была значительно улучшена, и сейчас представляет собой потрясающую историю с отличной графикой и превосходным сюжетом.

В то время как многие крупные игры на PlayStation получат патч для PS5 Pro, который улучшит их работу с новым аппаратным обеспечением, для Cyberpunk 2077 такой патч пока не планируется. Sony гордо объявила, что более 80 игр получат этот патч при запуске консоли или выходе игры. Cyberpunk 2077 не входит в этот список.



Хотя в текущем состоянии игра работает хорошо на PS5 Pro, фанаты все равно выразили свое разочарование из-за отсутствия патча. Они надеялись на улучшения в производительности и графике игры на новой консоли. CD Projekt Red не сообщила причину такого решения. Возможно, они сосредоточены на других платформах или приоритеты изменятся в будущем.