Ранее уже сообщалось о планируемой интеграции ChatGPT, и теперь она стала частью этой версии iOS.

Компания Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 18.2 для iPhone, которая включает в себя ряд важных обновлений, включая интеграцию ChatGPT. Обновление доступно для загрузки и установки разработчиками через приложение "Настройки". Новая версия iOS 18.2 beta 4 была выпущена всего через день после обновлений macOS 15.1.1 и iOS 18.1.1 для компьютеров Mac и iPhone.

Разработчики могут установить iOS 18.2 beta 4 на свои iPhone, перейдя в раздел "Общие > Обновление ПО > Обновления бета-версии" и следуя инструкциям на экране. Однако перед загрузкой новой бета-версии необходимо привязать Apple ID к аккаунту разработчика. Только после этого будет доступно обновление по воздуху.



iOS 18.2 является крупным обновлением, вносящим множество новых функций и изменений. Особое внимание уделяется интеграции ChatGPT, которая позволит пользователям использовать функции искусственного интеллекта. Кроме того, Apple Intelligence, комплексный набор инструментов и технологий, также будет обновлен.



