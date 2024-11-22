Jaguar Shores является преемником Falcon Shore и предназначен для мощных вычислений в рамках искусственного интеллекта.

Intel представила на конференции SC24 чипы Jaguar Shores в качестве чипов нового поколения для искусственного интеллекта. Компания ранее не сообщала о Jaguar Shores, и это возможно связано с его намерением объединить в себе как Gaudi ASIC, так и Xe-HPC GPU. Целью Jaguar Shores является создание графического процессора следующего поколения, который будет обеспечивать более быстрые выводы ИИ. Ожидается, что он будет использовать собственный узел 18A Intel.

Хотя Intel может быть в непростой ситуации, она продолжает работать над своими планами в области клиентских и серверных платформ. Компания также разрабатывает графические процессоры нового поколения под названием Intel Battlemage. Недавно в сети появилась информация о Battlemage, но Jaguar Shores - не единственный GPU, который Intel планирует выпустить.



