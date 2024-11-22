Компания продемонстрировала использование продуктов NVIDIA Blackwell AI на платформе Azure, в частности виртуальной машине Azure ND GB200 V6, которая является первой виртуальной машиной компании, использующей Blackwell.

На мероприятии "Ignite" Microsoft объявила о внесении серьезных изменений в свою вычислительную платформу для искусственного интеллекта (ИИ). Она представила интеграцию платформы NVIDIA Blackwell с Azure и новые чипы AMD EPYC "Genoa" с пользовательской памятью HBM. С помощью этих изменений Microsoft намерена расширить свои возможности в области облачных сервисов для ИИ.

После успешной интеграции процессоров NVIDIA Blackwell с Azure компания показала возможности использования оборудования Blackwell AI в виртуальной машине Azure ND GB200 V6. Эта последняя серия стала первой виртуальной машиной в своем роде на базе процессоров Blackwell. Каждая виртуальная машина оснащена двумя суперчипами GB200 Grace Blackwell, которые содержат по две высокопроизводительные графические карты и центральные процессоры, соединенные интерфейсом NVLink.

Эти изменения в вычислительной платформе Microsoft позволяют значительно увеличить масштабы предоставляемых услуг ИИ.

