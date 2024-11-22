После намека со стороны компании на запуск новой серии Galaxy S25, возникло много слухов и утечек информации о предстоящих моделях.

Samsung представила свою последнюю модель смартфона Galaxy S24 и уже появились утечки о предстоящей модели Galaxy S25 Ultra. Уже известно, что серия S25 будет запущена в начале следующего года, а теперь макеты разработанных моделей S25 Ultra раскрыли основные изменения в дизайне.

Утечки изображений показывают новый дизайн Galaxy S25 Ultra, который представляет более мягкие края и утонченный форм-фактор. Смартфон будет иметь безрамочный дисплей и меньшие габариты по сравнению с предыдущей моделью. Также отмечается изменение расположения камеры, которая теперь будет расположена в центре задней панели, а не в углу, как у Galaxy S24.

Кроме изменений в дизайне, Galaxy S25 Ultra предположительно будет иметь улучшенные характеристики, включая более мощный процессор, больший объем оперативной памяти и улучшенную камеру. Ожидается, что новая модель будет поддерживать технологию связи 5G и обновленную версию операционной системы Android.

Серия Galaxy S25 уже вызывает большой интерес среди потребителей, особенно после намеков со стороны Samsung о скором анонсе. Предполагается, что серия S25 будет доступна для приобретения с 22 января 2025 года.