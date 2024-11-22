За первые 24 часа игру скачали более 15 000 игроков, а новые игроки в среднем проводили не менее 20 партий.

SUPERVIVE — это MOBA Battle Royale, разрабатываемая ветеранами индустрии из Riot, Blizzard, Respawn и Bungie. Игра стала доступна во время Steam Next Fest и сразу получила большой успех: за 24 часа ее скачали более 15 000 игроков, которые в среднем сыграли не менее 20 партий в SUPERVIVE. Чтобы отметить выход открытого бета-тестирования, был выпущен стартовый трейлер, демонстрирующий особенности игры.

Открытое бета-тестирование SUPERVIVE будет доступно для игроков в различных регионах, включая Северную Америку, Европу, Азию, Южную Америку (Сан-Паулу) и Корею через NEXON. В игре можно будет испытать способности из геройского шутера, уникальные бои на основе физики, похожие на Smash Bros, и комбинацию командных задач, подобную MOBA. Эти элементы вместе создают экшен-песочницу, в которую можно будет погрузиться и провести в ней много времени.