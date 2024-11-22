Обновление включает исправления ошибок, улучшение производительности и добавление поддержки NVIDIA DLSS 3.0.

Обновление Proton Experimental от Valve предлагает многочисленные улучшения игр на операционной системе Linux. Оно является продолжением версии Proton 9.0-3 и внедряет новую функцию NVIDIA DLSS 3.0 в Linux. Это обновление значительно повышает производительность игр, исправляет множество ошибок и проблем в различных играх и функциях.

Одним из главных улучшений является интеграция NVIDIA DLSS 3.0, которая теперь доступна для Linux-геймеров с использованием RTX от NVIDIA. DLSS (Deep Learning Super Sampling) позволяет улучшить графику игр, используя технологии искусственного интеллекта. Это позволяет игрокам насладиться более высоким качеством графики и улучшенной производительностью в играх на Linux.

Обновление также исправляет множество проблем и ошибок в играх Steam на Linux. Это включает в себя исправление артефактов, снижение производительности и другие проблемы, которые могли возникнуть при запуске игр на операционной системе Linux.

С помощью обновления Valve Proton Experimental, Linux становится все более значимой альтернативой для игр. Использование DLSS 3.0 и других улучшений, предлагаемых этим обновлением, позволяет Linux-геймерам наслаждаться высококачественными графикой и улучшенной производительностью, что ранее было доступно только на операционной системе Windows. Это может привести к увеличению числа пользователей, выбирающих Linux для игры, и дальнейшему развитию игровой экосистемы на этой платформе.