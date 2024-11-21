Square Enix и LightSpeed, принадлежащая Tencent, официально анонсировали Final Fantasy XIV Mobile, мобильную версию популярной игры Final Fantasy XIV.

Square Enix и Tencent анонсировали запуск мобильной версии Final Fantasy XIV, игры, которая является сестринским проектом оригинальной игры Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Разработкой мобильной версии занимается студия LightSpeed под руководством директора и продюсера FFXIV, Наоки Йошиды. Команда разработчиков стремится создать игру, которая будет сохранять великолепие сюжета и боевой механики оригинала. В мобильной версии также будут доступны возможности, такие как Disciples of the Land и Hand. Официальный сайт новой версии игры представляет подробный обзор ее особенностей.

Игрокам предлагается пережить великую историю, столкнуться с первоистоками и попытаться спасти мир Гайдэлина от гибели. Они будут призваны Матеркристаллом, который несет свет надежды. В игре предстоит принять свою судьбу искателя приключений и пройти через эпическую историю, испытания и создать незабываемые воспоминания в этом огромном царстве. Боевая система игры оптимизирована для мобильных устройств, позволяя игрокам вести динамичные и напряженные бои прямо с ладони.

Игра пока находится на стадии тестирования в Китае. Подробности о точной дате выхода и доступности мобильной версии для других регионов пока не разглашаются.