Новое устройство будет иметь современный дизайн и 5G-модем от Apple, что позволит компании снизить зависимость от Qualcomm.

Apple готовится представить новую модель iPhone SE 4 в начале следующего года. Устройство будет иметь флагманские характеристики и принесет всесторонние изменения в дизайне. Аналитики подтверждают, что iPhone SE 4 будет оснащен 5G-модемом, что позволит Apple уменьшить зависимость от Qualcomm.

Предполагается, что iPhone SE 4 будет представлен в марте 2025 года. Этот запуск будет значительным обновлением для Apple и принесет компании возможность представить свой собственный 5G-модем. Аналитики Barclay's, встретившись с производителями электроники и поставщиками в Азии, подтверждают эти планы.

В прошлом компания выпускала модели iPhone SE в марте, поэтому временные рамки, указанные аналитиком, согласуются с предыдущими релизами. Например, предыдущая модель iPhone SE 3 вышла в марте 2022 года. Ожидается, что новая модель iPhone SE 4 будет иметь современный форм-фактор и общую компоновку, отличную от предыдущих моделей SE.