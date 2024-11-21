Control 2 становится action RPG, в отличие от первой части, которая была action adventure.

Финская компания Remedy Entertainment раскрыла новую информацию о своих грядущих проектах - Control 2 и Alan Wake 2. В отношении Control 2 было объявлено, что игра будет в жанре ролевой игры, в отличие от оригинальной игры, которая была action adventure. Это не случайно, так как Action RPG является более популярным жанром с большей аудиторией. Цель компании состоит в том, чтобы полностью окупить затраты на разработку и маркетинг, а также выйти на прибыль. Для этого Remedy заявила инвесторам, что необходимо продать от 3 до 4 миллионов экземпляров игры, чтобы полностью покрыть бюджет в 50 миллионов евро и достичь прибыли.

Касательно Alan Wake 2, была раскрыта информация о том, что до сегодняшнего дня продано 1,8 миллиона экземпляров игры. Это число пока не позволяет компании полностью окупить затраты на разработку и маркетинг игры. Стоит отметить, что первый Alan Wake был продан в количестве 4,5 миллиона экземпляров, и общее число игроков, сыгравших в него, составляет 19 миллионов человек, включая тех, кто воспользовался подписками Game Pass и PlayStation Plus.