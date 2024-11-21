Новые игровые смартфоны, оснащенные процессором Snapdragon 8 Elite.

ASUS официально представила новые модели игровых смартфонов ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, которые оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite, улучшенными дисплеями и емкими аккумуляторами. Оба устройства получили увеличенный на 57% графитовый лист для лучшего охлаждения компонентов. ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro оба оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-панелями с разрешением FHD+. Они способны достигать пиковой яркости до 2500 нит. Особенностью данных смартфонов является возможность увеличения частоты обновления дисплея до 185 Гц. Однако, для использования этой функции требуется активация через программу ASUS Game Genie и она доступна только для некоторых игр.

ROG Phone 9 Pro отличается от своего собрата ROG Phone 9 большим объемом оперативной памяти - 24 ГБ LPDDR5X. Это дает пользователю максимально возможную поддержку для запуска тяжелых игр и многозадачности. Заряд аккумулятора составляет 6 000 мАч, что обеспечивает достаточно длительный срок работы устройства.

Оба устройства оснащены функциями для геймеров, такими как боковые «стафы», чувствительные к нажатию кнопки на корпусе, активирование X Mode для повышения производительности и открытие дополнительных графических возможностей. Устройства также поддерживают быструю зарядку HyperCharge Pro для максимально эффективной зарядки аккумулятора.



