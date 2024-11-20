Хотя официальный релиз этой графической карты пока неизвестен, это является подтверждением слухов о разработке нового поколения дискретных GPU от Intel.

Графический процессор Intel Arc B580 Battlemage был обнаружен в магазине доставки NBD.ltd, указывая на то, что Intel продолжает развивать свои дискретные GPU. Неизвестно, когда точно состоится официальный релиз, но последние утечки предполагают, что это игровой графический процессор для настольных ПК от Intel, известный как Intel Battlemage.

Пользователь @josefk972 сообщил о появлении первого графического процессора Intel Battlemage в журнале доставки NBD, где указана модель GPU под названием "INTEL BMG B580". Это, вероятно, является названием Arc Battlemage dGPU на основе архитектуры Xe2 для настольных ПК.

Из журнала доставки также становится известно, что размеры коробки графического процессора Arc B580 Battlemage составляют 192 x 89 x 381 мм, что подтверждает его схожесть с обычными дискретными видеокартами для настольных компьютеров.