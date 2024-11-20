Этот результат впечатляет, учитывая, что M4 Max является одним из последних чипов Apple Silicon.

Чип Apple M4 Max продемонстрировал впечатляющую производительность в бенчмарках GPU Blender, опережая NVIDIA RTX 4070 и RTX 3080 Ti. Представленные бенчмарки подтверждают повышенную вычислительную и графическую производительность чипов M4 Mac от Apple по сравнению с предыдущим поколением M3.

Ожидается, что новая модель M4 Ultra, которая будет выпущена в следующем году, превзойдет своих конкурентов с еще более мощным 80-ядерным графическим процессором. Чип M4 Max уже сейчас не дает покоя конкурентам, таким как RTX 4070 и RTX 3080 Ti, поскольку продемонстрировал лучшие результаты в бенчмарках Blender.

Тест Blender имеет большую значимость для пользователей, которые планируют обновиться до новой модели MacBook Pro с чипом M4 Max. Этот тест позволяет сравнивать реальную производительность в графических приложениях лучше, чем самый популярный тест производительности Geekbench, и предоставляет полезную информацию для принятия решения о покупке.