Цель TensorWave - разрушить монополию NVIDIA и сделать предложение AMD более агрессивным.

Компания TensorWave объявила о своих планах по построению самых крупных в мире кластеров графических процессоров (GPU) AMD к 2025 году. Они планируют использовать ускорители искусственного интеллекта (ИИ) Instinct MI300X, MI325X и MI350X. TensorWave, поставщик облачных услуг высокого класса, специализируется на аппаратном обеспечении AMD для ИИ и намерен разрушить монополию NVIDIA, сделав своё предложение AMD гораздо более агрессивным.

Целью TensorWave является демократизация ИИ, и они активно работают на стороне AMD, продвигая их ускорители ИИ Instinct среди потенциальных клиентов. Дэррик Хортон, генеральный директор TensorWave, подтвердил, что их компания находится на пути к созданию самых больших кластеров AMD GPU в мире, используя следующее поколение ускорителей Instinct MI300X, MI325X и MI350X.

Этот амбициозный план предполагает построение крупнейших кластеров GPU AMD, которые будут иметь большую вычислительную мощность и масштабируемость. Использование ускорителей ИИ Instinct позволит TensorWave обеспечить клиентам более быструю и эффективную обработку данных, необходимую для различных задач ИИ.

