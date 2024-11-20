Три поколения процессоров AMD пользуются большой популярностью, особенно процессоры AMD AM4, которые на Amazon продаются лучше всего.

AMD вытесняет Intel из десятки самых продаваемых процессоров на Amazon - ни один процессор Intel не входит в этот список, в то время как AMD наращивает продажи своих процессоров. Процессоры AM4 продается на Amazon больше всего, а модель 9800X3D занимает первое место на Newegg. Хотя AMD доминирует на рынке процессоров уже долгое время, это впервые, когда ни один процессор Intel не попадает в десятку самых продаваемых на Amazon.

Intel надеялась изменить ситуацию с помощью своих настольных процессоров Arrow Lake «Core Ultra 200», но они не смогли конкурировать с продукцией AMD.

Процессор Intel Core i5 13600KF, который ранее занимал девятую позицию, сейчас опустился до двенадцатой позиции. Этот процессор, являющийся одним из лучших чипов Raptor Lake, не смог победить процессоры Zen 3, Zen 4 и Zen 5 от AMD, которые выбирают пользователи.

