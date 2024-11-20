Компания KOEI TECMO Europe и разработчик Gust представили новые детали об игре Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land.

Компания KOEI TECMO Europe и разработчик Gust представили новые подробности о боевой системе и функции синтеза в грядущей игре Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Игра выйдет 21 марта 2025 года на различных платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, PC через Steam, а также Xbox Series X|S и Xbox One. Это первая игра из серии Atelier Yumia, которая будет доступна на платформах Xbox.

Культовая система синтеза, ранее представленная в играх серии Atelier, также вернется в Atelier Yumia. Игроки смогут манипулировать магической энергией, известной как "мана", для создания новых предметов, которые будут полезны в сражениях или при исследовании мира игры. Прогрессируя в игре, игроки будут улучшать свои навыки синтеза, внедряя в предметы специальные ингредиенты, которые взаимодействуют друг с другом и улучшают качество создаваемых предметов.



Помимо деталей игровых механик, компания также представила новый трейлер игры, чтобы отметить публикацию этих подробностей. В трейлере демонстрируются бои и синтез, а также визуальный стиль и атмосфера игры.