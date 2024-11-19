Portal 2 - это вторая часть серии, разработанной компанией Valve.

Стал доступен для загрузки мод Portal 2 RTX Remix, добавляющий трассировку путей в головоломку, выпущенную компанией Valve более десяти лет назад. Мод Portal 2 RTX Remix Compatibility, разработанный xoxor4d, значительно улучшает визуальное оформление игры с помощью трассировки путей и работает на удивление хорошо, несмотря на то, что RTX Remix не был предназначен для поддержки игры. Есть некоторые проблемы, поскольку эффекты в игре рендерятся с помощью шейдеров, а производительность не самая лучшая, что неудивительно, учитывая, насколько требовательна трассировка путей даже в старых играх, но этот мод - вполне приемлемый способ познакомиться с одной из лучших игр, когда-либо выпущенных Valve.

Если вы хотите проверить этот мод Portal 2 RTX Remix, прежде чем скачивать, вы можете увидеть его в действии в видеоролике, опубликованном gabdeg на YouTube.