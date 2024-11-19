BOE, производитель дисплеев, который планируется использовать в будущем iPhone SE 4, подвергся обвинениям в нарушении патентов Samsung, но Apple сможет продолжать получать эти дисплеи, так как ITC отклонило просьбу Samsung о запрете импорта и продажи продукции BOE

Комиссия по международной торговле (ITC) США пришла к выводу, что китайский производитель дисплеев BOE нарушил патенты Samsung. ITC не согласилась с запросом Samsung о полном запрете на импорт и продажу продукции BOE. Это означает, что Apple все равно может продолжать получать поставки дисплеев от BOE для своих устройств, включая предстоящий iPhone SE 4.

Хотя исходное решение ITC в пользу Samsung, окончательное решение будет принято в марте следующего года. Это может повлиять на запуск iPhone SE 4, так как BOE является одним из ключевых поставщиков дисплеев для Apple. The Elec сообщает, что Samsung запросила повторное рассмотрение решения ITC, что означает, что сага продолжается.



Это не первый раз, когда BOE попадает под пристальное внимание американского органа управления торговлей. Ранее председатель комитета по китайским инвестициям в США Джон Муленар направил официальное письмо в правительство США, где он выразил свои опасения по поводу BOE и его возможной связи с китайским правительством.