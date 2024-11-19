Ноутбук имеет двухэкранный дизайн и отличается от обычных 2-в-1 ноутбуков.

ASUS Zenbook Duo с процессором Intel Core Ultra 9 285H является особенным ноутбуком с двухэкранным дизайном. В настоящее время этот ноутбук доступен для покупки по цене около 3679 долларов США в розничных магазинах ОАЭ. Основным преимуществом этой модели является наличие нового процессора Intel Core Ultra 9 285H, который имеет 16 ядер и обеспечивает высокую производительность.

Это интересно потому, что Intel только что представила процессоры Arrow Lake для настольных компьютеров и готовит две новые линейки процессоров - HX и H SKU - для высокопроизводительных и мейнстримных ноутбуков соответственно. В то время как эти процессоры ожидается в начале 2025 года, ноутбук ASUS Zenbook Duo уже оснащен одним из них.

Эта информация стала известна благодаря ритейлеру Gear-Up из ОАЭ, который выставил на продажу ноутбук ASUS Zenbook Duo со спецификациями "ASUS UX8406CA". Такая же модель была предложена к продаже в России в сентябре. Цена ноутбука впечатляет и превышает обычную стоимость высококлассных игровых ноутбуков.

