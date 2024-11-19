Они выпустили исправление, которое позволяет восстановить доступ к заметкам.

Компания Apple признала наличие проблемы исчезновения заметок в iCloud после обновления условий использования. Некоторые пользователи iPhone столкнулись с тем, что их заметки, сохраненные в iCloud, исчезли после принятия новых условий. Apple выпустила исправление, которое будет доступно для всех пользователей, затронутых этой ошибкой. В новом документе поддержки компания предоставила пошаговые инструкции для исправления проблемы и восстановления удаленных заметок.

Если пользователи столкнулись с проблемой отсутствия заметок в iCloud на своих устройствах iPhone, iPad или Apple Vision Pro, Apple рекомендует следовать следующим инструкциям. В приложении "Настройки" нужно открыть свой профиль, затем выбрать раздел iCloud и перейти в раздел Заметки. Важно убедиться, что опция "Синхронизировать это устройство" включена и проверить приложение "Заметки". Если заметки по-прежнему не отображаются, рекомендуется перезагрузить устройство. После перезагрузки следует снова проверить настройки. После выполнения этих действий пользователи должны увидеть свои заметки в iCloud.