Хотя конкуренты, в том числе Qualcomm, пытались создать аналогичную функцию, но безуспешно.

Два года назад Apple представила функцию Emergency SOS через спутник для iPhone 14. В то время она была бесплатной, но с ограничением по времени. Владельцы iPhone все еще могут использовать эту функцию без оплаты. Конкуренты Apple, включая Qualcomm, пытались создать собственные системы экстренной помощи через спутник, но безуспешно. Apple сотрудничала с компанией Globalstar, чтобы внедрить функцию в свои последние модели iPhone. Недавно Apple возобновила сотрудничество с Globalstar и выделит 1,1 миллиарда долларов, чтобы увеличить емкость сети для дополнительных моделей iPhone.

Emergency SOS через спутник – это функция, которая использует спутниковую связь для отправки экстренного вызова на специальные службы. Она стала доступной только для владельцев iPhone 14 и более новых моделей. Функция требует, чтобы над головой было достаточно открытого неба для нормальной работы, что может быть проблемой в городах или закрытых помещениях. Но для тех, кто часто находится на открытом воздухе или в удаленных местах, функция Emergency SOS через спутник может быть крайне полезной.