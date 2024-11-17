Ожидается, что такие разъемы будут использоваться в графических процессорах от NVIDIA, Intel и AMD.

Corsair подтвердила, что графические процессоры нового поколения от NVIDIA и других производителей будут иметь разъем питания 12V-2X6, который обеспечит более высокие показатели энергопотребления. Замена разъемов питания на GPU стала необходимой после проблем с «горением», возникших из-за использования разъемов 12VHPWR в видеокартах Ada Lovelace от NVIDIA. Это привело к серьезным финансовым потерям для партнеров AIB, так как им пришлось обращаться за заменой.

Corsair утверждает, что новые блоки питания будут соответствовать стандарту 12V-2X6 и не будут иметь проблем с совместимостью с графическими процессорами нового поколения. Ожидается, что разъем питания 12V-2X6 будет использоваться в следующем поколении GPU от NVIDIA, Intel и AMD, так как ожидается, что новые видеокарты будут потреблять еще больше энергии, достигая мощности до 450 Вт.