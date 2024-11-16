В этом режиме игрокам предлагается выбрать одного из пяти доступных героев и Заклятых, чтобы сразиться.

Недавно был добавлен новый игровой режим сетевого шутера Warhammer: Vermintide 2, позволяющий игрокам сразиться друг с другом в 4 на 4 сражениях. В этом режиме игроки смогут выбрать одного из пяти героев и вступить в бой против сил Заклятых.

Versus Mode является асимметричным PvP+E режимом, в котором до четырех игроков играют за героев, а до четырех других игроков - за Pactsworn, особых противников с искусственным интеллектом. Битвы проходят в формате нескольких раундов, в которых команды меняются местами между героями и Pactsworn.



Командная игра остается ключевым элементом режима, где игроки должны сотрудничать и разрабатывать совместные планы, чтобы одержать победу над соперниками.