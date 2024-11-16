Версия 10 существовала с 2011 года.

Apple выпустила Final Cut Pro 11, новую версию программы для редактирования видео, после 13-летнего перерыва. Эта программа остается популярной среди профессионалов в индустрии видеопроизводства, поскольку предлагает расширенные возможности редактирования и оптимизированную производительность для пользователей macOS.

С момента выхода предыдущей версии, Final Cut Pro 10, прошло уже более 13 лет, и пользователи давно ожидали обновления. Apple наконец-то представляет версию 11.



Новая версия программы была анонсирована в октябре, во время недели анонсов для Mac, когда также был представлен новый M4 Mac. Final Cut Pro 11 предлагает больше возможностей благодаря использованию чипа серии M.



Одной из ключевых особенностей Final Cut Pro 11 является введение поддержки Apple Silicon и M1 Mac, что обеспечивает оптимальную производительность и эффективность редактирования видео на новых устройствах. Это также позволяет редактировать видео с разрешением 8К без задержек.



Другие новые функции включают в себя улучшенное управление медиафайлами, возможность создания виртуальных сеансов, более гибкие настройки цвета и дополнительные инструменты для работы с звуком. Кроме того, Final Cut Pro 11 предлагает новый интерфейс пользователя.