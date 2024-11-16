Новый SSD-диск обеспечивает достаточное хранение больших объемов данных и имеет неограниченную стойкость к случайной записи в течение пяти лет.

Компания Solidigm представила первый в мире твердотельный накопитель для центров обработки данных с емкостью 122 ТБ, который идеально подходит для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и другими задачами, требующими больших объемов данных. Это новейшее решение на основе твердотельных накопителей предназначено для обеспечения достаточного количества памяти для хранения больших объемов данных. SSD-решение Solidigm D5-P5336 объемом 122 ТБ удваивает емкость предыдущей версии накопителя (61,44 ТБ) и является первым SSD-накопителем в мире с неограниченной стойкостью записи в течение пяти лет. Такое решение идеально подходит для работы с ИИ и другими нагрузками, требующими больших объемов данных. Объем памяти 122,88 ТБ достаточен для хранения 2,6 копий всех фильмов в 4K-качестве, вышедших на экраны в 1990-х годах.





