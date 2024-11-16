Игра включает опцию "Fight Wisely", которая повышает удовольствие от игры, позволяя игрокам сосредоточиться на сюжете и исследовании мира, в то время как бои выполняет ИИ.

Dragon Quest III HD-2D Remake предлагает опции автобоя под названием Tactics, которые позволяют игрокам сконцентрироваться на сюжете и исследовании мира, в то время как бои могут быть поручены искусственному интеллекту. Опцией Fight Wisely, доступной при использовании автоматического боя, игроки могут повысить свое удовольствие от игры.

В отличие от других ремейков старых японских ролевых игр, которые обычно уменьшают количество столкновений в борьбе, чтобы сделать их более приятными, Dragon Quest III HD-2D Remake не ограничивает уровень столкновений. Вместо этого игроки могут манипулировать уровнем столкновений, используя предметы и способности, которые они получают на протяжении игры.

Опция автоматического боя, особенно Fight Wisely, может быть полезна для игроков. Fight Wisely позволяет группе автоматически выбирать наиболее эффективные атаки и заклинания против врагов, основываясь на их слабостях и сопротивляемости. Это позволяет игроку не только сэкономить время, но и получить преимущество в битве. Игроки все равно имеют возможность вмешаться и контролировать каждое действие, поэтому опция Fight Wisely не ограничивает их свободу выбора.



Хотя некоторые игроки считают использование автобоя несовместимым с их игровым опытом, в Dragon Quest III HD-2D Remake он представлен в качестве дополнительной опции. Это особенно полезно при проведении повторных битв и прокачки персонажей.