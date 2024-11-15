Генеральный директор SoftBank Масайоши Сон меняет свое отношение к ИИ и сожалеет о ранней продаже доли в NVIDIA.

SoftBank строит крупнейший в Японии суперкомпьютер на базе чипов искусственного интеллекта NVIDIA Blackwell AI. Генеральный директор компании, Масайоши Сон, меняет свою позицию по отношению к искусственному интеллекту и готовится присоединиться к ИИ. Он сожалеет о ранней продаже части акций NVIDIA, которые сейчас были бы величиной в 178 миллиардов долларов.

SoftBank планирует создать самый мощный суперкомпьютер в Японии, используя ускорители искусственного интеллекта B200 от NVIDIA. По мере развития проекта, компания намерена перейти на использование чипов Grace Blackwell. В настоящее время SoftBank планирует использовать суперкомпьютер для разработки искусственного интеллекта внутри страны, а также интегрировать ИИ в услуги мобильной связи.

Компания планирует использовать свой новый суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта в различных отраслях, таких как финансы, здравоохранение, производство и транспорт. Благодаря своей мощности и высокой производительности, суперкомпьютер способен обрабатывать большие объемы данных и выполнять задачи ИИ на новом уровне.

Кроме того, SoftBank планирует интегрировать искусственный интеллект в свои услуги сотовой связи. Это перспективное направление развития компании, которое позволит создать новые продукты и улучшить качество обслуживания для клиентов. Взаимодействие суперкомпьютера и ИИ с сотовыми услугами может привести к созданию более интеллектуальной и персонализированной среды общения для пользователей.