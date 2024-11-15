Это настенный дисплей размером шесть дюймов, который будет подключаться к уже существующим аксессуарам, совместимым со стандартами Apple.

Компания Apple планирует войти в индустрию домашнего хозяйства с выпуском нового устройства под названием Command Center Home. Это устройство будет интегрироваться со всеми аксессуарами, которые поддерживают стандарты Apple. Новый домашний дисплей с искусственным интеллектом будет иметь размер шесть дюймов. По словам аналитика, Command Center Home будет представлено в марте, возможно, вместе с моделями M4 MacBook Air.

Дизайн устройства будет напоминать iPad и будет иметь ободки по всему периметру дисплея. Вероятно, эти ободки будут толще, чем у моделей iPad Pro. Устройство также будет оснащено камерой для FaceTime и встроенными динамиками.

На текущий момент на рынке существуют продукты, которые позволяют управлять различными аксессуарами домашнего хозяйства, такими как термостаты и светильники. Ни один из них не обладает возможностями искусственного интеллекта и не поддерживает стандарты Apple. Command Center Home от Apple предоставит пользователям новый уровень контроля над своим умным домом.