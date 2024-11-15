В сравнении с Resident Evil 4 было замечено существенное снижение качества визуализации, особенно видно волосы главного героя, на которых появляются артефакты.

Недавнее сравнение проведенное на YouTube-канале MrMacRightPlus показало, что встроенный апскейлер Apple MetalFX несколько снижает визуальное качество изображения при запуске ремейка игры Resident Evil 4 в разрешении 1080p. Эта технология позволяет увеличить частоту кадров на 44 процента. Оригинальная игра была запущена на обновленной версии M1 Mac mini, оснащенной 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилищем.

Сравнение включало в себя изображение главного героя Леона Кеннеди, и особенно в области его волос были замечены артефакты и потеря качества изображения при использовании масштабирования MetalFX. Более высокое разрешение могло бы решить эту проблему. Это сравнение показывает, что MetalFX все еще требует дальнейшего усовершенствования, чтобы достичь более высокого визуального качества.

Тем не менее, несмотря на ухудшение визуального аспекта, MetalFX успешно повысил частоту кадров игры на 44 процента. Это может быть особенно полезно для игроков, стремящихся получить более плавную и реалистичную игру на своих ноутбуках или десктопах. Apple MetalFX является конкурентом для других существующих решений, таких как NVIDIA и AMD, и, скорее всего, будет продолжать развиваться и улучшаться в будущем.