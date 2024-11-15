Сравнительные графики результатов тестирования показывают значительное превосходство Blackwell над Hopper.

Новая графическая карта NVIDIA Blackwell продемонстрировала значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей моделью Hopper в тестах MLPerf v4.1 AI Training. Blackwell оказалась на 2,2 раза быстрее Hopper, установив новый мировой рекорд. Новая карта обеспечивает более высокую эффективность обучения и работу с искусственным интеллектом.

Разница в производительности может быть замечена во всех случаях: при использовании различных размеров моделей обучения, различных объемов памяти и разных типов вычислительных ресурсов.

Тесты MLPerf v4.1 AI Training проводились на нескольких распространенных задачах машинного обучения, включая обработку изображений, обработку текста и распознавание речи.

Более быстрая карта позволяет ускорить процесс обучения, что ведет к сокращению времени разработки и улучшению качества результатов.