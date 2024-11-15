Этот монитор предназначен для профессиональных геймеров.

Компания AOC представила новую модель игрового монитора AGON PRO AG276FK, который входит в их линейку мониторов для киберспорта. Главной особенностью этой модели является его высокая частота обновления вплоть до 520 Гц, что делает изображение на экране очень плавным. Монитор также обладает низким временем отклика в 0,5 мс GtG, что гарантирует быстрый переход между кадрами и снижает эффекты призраков и блики.

AGON PRO AG276FK оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS, которая обеспечивает не только большой размер экрана, но и конкурентоспособную частоту обновления. Он предназначен для профессиональных геймеров, которым важно иметь быструю реакцию и плавное изображение. Монитор также имеет эргономичный дизайн, чтобы обеспечить комфортное использование для длительных игровых сессий.

Цена AGON PRO AG276FK составляет 499 фунтов стерлингов, что делает его доступным для широкого круга игроков. Монитор имеет различные порты подключения, включая HDMI, DisplayPort и USB.

