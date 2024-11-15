Все эти чипы являются заблокированными, что означает, что их нельзя разогнать.

Утечка спецификаций процессоров Intel Core Ultra 200S T и F для семи конфигураций с потреблением 35 и 65 Вт сообщает о характеристиках этих процессоров. Раскрывается информация о 7 SKU.

Указывается, что все эти чипы заблокированы и их нельзя разогнать. Они представляют собой варианты процессоров без K, T и F, относящиеся к подсемействам Core Ultra 5, 7 и 9. У Intel Core Ultra 9 285 не будет варианта «F», но возможно будут модели без «K» и «T», отличающиеся тактовой частотой от Core Ultra 9 285K. Также опубликована спецификация этих SKU, в которой указаны количество ядер, кэш-память и число P-ядер. Например, Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра и идентичную конфигурацию P-Core и E-Core. Тактовые частоты P-Core и E-Core будут значительно ниже, чем у 285K.