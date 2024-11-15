Компания, активно развивающаяся в индустрии искусственного интеллекта, планирует финансировать свои приобретения через заемные и наличные средства.

AMD подтверждает увольнение 4% сотрудников, что позволит компании сконцентрироваться на реализации своих возможностей роста. Увольнения произошли после анонимных сообщений на онлайновых досках объявлений. AMD, которая активно вкладывается в индустрию искусственного интеллекта и выпускает ускорители, планирует финансировать свои предстоящие приобретения при помощи заемных и наличных средств. Эти увольнения произвели фурор, так как крупный конкурент AMD, корпорация Intel, также недавно пережила сокращения рабочих мест и зафиксировала убытки. В отличие от Intel, AMD продолжает показывать рост и увеличение доходности, в частности, за последний квартал выручка компании выросла на 17%, а прибыль - на 34%. Тем не менее, финансовый отчет за третий квартал вызвал неоднозначную реакцию и началось падение акций AMD на 13,6%.

Эксперты отмечают, что увольнения могут быть результатом стратегического пересмотра компанией своей структуры и ресурсов, а также встраивания ее более эффективно на конкурентную арену. Они отмечают, что AMD успешно конкурирует с Intel на рынке процессоров, а также строит партнерства с различными компаниями в своей работе над искусственным интеллектом и другими технологиями.

Увольнения вызывают определенные опасения, так как это может повлиять на качество и продуктивность компании. Хотя AMD пока не раскрывает подробности о том, в каких областях будут сокращены рабочие места.