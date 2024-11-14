Предполагается, что компания разрабатывает гибрид HomePod и iPad в качестве центрального хаба для управления умным домом.

Apple планирует расширить своё присутствие в индустрии умного дома путём разработки новой камеры с программным обеспечением Apple Intelligence и усовершенствованных наушников AirPods с дополнительными функциями для здоровья. Компания уже имеет платформу HomeKit, которая позволяет пользователям управлять устройствами в своих домах, но она требует отдельного хаба для работы. По слухам, Apple работает над гибридным устройством, сочетающим функции HomePod и iPad, чтобы стать центральным хабом для умного дома.

Apple также разрабатывает новые функции для своих популярных наушников AirPods, связанные с мониторингом здоровья. Это дополнительные сенсоры и возможности, которые позволят пользователям отслеживать показатели, такие как сердцебиение, уровень кислорода в крови и температуру тела. Это позволит Apple войти в растущий рынок носимых устройств для здоровья и фитнеса.



Известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple работает над этими продуктами и ожидает, что массовое производство умной домашней камеры начнется в 2026 году. Он также прогнозирует, что компания планирует продать десятки миллионов устройств в долгосрочной перспективе. Это свидетельствует о стремлении Apple открыть новые источники прибыли, используя существующие устройства.