Это первое крупное обновление после выхода расширения Dawntrail.

Square Enix выпустила патч 7.1 Crossroads для Final Fantasy XIV, который добавляет множество новых возможностей и контента в игру. Помимо квестов основного сценария, в патче также появились новые побочные задания и испытания, такие как задания союзного общества и The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden. Патч 7.1 является первым крупным обновлением после выпуска Dawntrail.

Square Enix планирует выпустить еще несколько обновлений в ближайшие недели до января, чтобы привлечь и удержать игроков. Компания стремится добавить больше контента, чтобы расширить игровой процесс. Crossroads, расширение после Dawntrail, продолжает историю Воина Света и предлагает новые задания и испытания для игроков.

Одной из новых особенностей патча 7.1 является задание союзного общества исключительно для высокоуровневых игроков. Также добавлено новое испытание The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden. Вместе с этим патчем были внесены и другие значительные и более мелкие обновления, влияющие на игровой процесс.

