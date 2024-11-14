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ddr22
Сотрудник SK hynix был осужден за кражу коммерческих секретов для компании Huawei
36-летний бывший сотрудник SK hynix, гражданин Китая, был осужден на 18 месяцев тюрьмы за кражу коммерческих секретов, связанных с полупроводниками, для компании Huawei.

Бывший сотрудник SK hynix, 36-летний гражданин Китая, был признан виновным в краже коммерческих секретов для компании Huawei и нарушении закона о защите промышленных технологий Южной Кореи. За эти преступления ему назначено 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере около 15 000 долларов США. Бывший сотрудник распечатал около 4000 страниц технической документации, содержащей секретную информацию, в шанхайском офисе SK Hynix перед своим увольнением. Судебная экспертиза доказала, что он забирал эти документы партиями примерно по 300 страниц в день, скрывая их в своих сумках и рюкзаке. Имя специалиста не разглашается, однако он заявил, что забирал документы для собственного исследования.
Эта кража секретов полупроводников китайской компании Huawei имела серьезные последствия. Суд отметил, что если бы эта информация попала в руки Huawei, она получила бы преимущество в конкурентной борьбе в отрасли полупроводников. Именно поэтому суд решил наказать бывшего сотрудника SK Hynix тюремным заключением и штрафом.

Кроме того, этот случай подчеркивает необходимость соблюдения строгих мер безопасности при работе с конфиденциальной информацией. Прокомментировав случай, суд отметил, что в офисе SK Hynix в Шанхае были слабые меры безопасности, что позволило бывшему сотруднику не узнанным обнаружить и украсть большое количество документов. Это случай также вызвал сомнения в надежности и эффективности системы контроля и защиты конфиденциальной информации в SK Hynix.

#huawei
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