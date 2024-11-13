Apple объявила о новом обновлении для своей функции Find My.

Apple объявила о важном обновлении своего приложения Find My для AirTags. Теперь пользователи смогут делиться местоположением своих AirTag с другими доверенными лицами, а также с авиакомпаниями в случае потери багажа. Это позволит авиакомпаниям определить местонахождение багажа пассажиров, если он был потерян в аэропорту. Новая функция AirTags позволяет отслеживать потерянный багаж в реальном времени, обмениваясь местоположением с авиакомпаниями.

По словам Apple, уже более 15 авиакомпаний введут эту функцию в ближайшие месяцы. Компания сообщила, что такие авиакомпании, как Vueling, Turkish Airlines, SWISS, Iberia, Eurowings, Brussels Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas, Lufthansa, KLM, Virgin Atlantic, British Airways, Air Canada, United и Delta, уже поддерживают новую функцию.