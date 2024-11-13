Apple стремится создать качественный продукт.

Компания Apple работает над созданием своей версии "умных" очков, которые предлагают опыт смешанной реальности. Цель Apple - создать устройство, которое будет удобным для ношения и не будет отвлекать окружающих. Для разработки такого продукта, Apple проводит фокус-группы, чтобы понять требования и предпочтения потребителей. Подобный подход уже был использован компанией для разработки AirPods и HomePod. Однако, создание качественного продукта займет несколько лет.

Несмотря на тот факт, что компания Apple опередила конкурентов, таких как Meta и Snap, Bloomberg отметил, что устройства, представленные этими компаниями, все еще являются "грубыми". Следуя своей традиции, Apple стремится предложить новейшие стандарты и инновационные продукты на рынке. Однако, компания никогда не спешит выпускать продукты первой, она предпочитает уделять время разработке и тестированию для достижения высокого качества.



Технические требования Apple для создания опыта смешанной реальности в "умных" очках являются очень строгими. Ожидается, что опыт Apple Vision Pro, который успешно реализован в других устройствах компании, будет включен в эти очки. Однако, даже эта технология потребует времени на адаптацию и интеграцию в новом форм-факторе устройства.



